Проверка на жадность: БПЗ разыгрывает неограниченный объем напитков

Барнаульский пивоваренный завод приглашает всех принять участие в игре "Бездонная бочка" и получить возможность выиграть безалкогольные напитки собственного производства. Участники смогут получить лимонад ТМ "Напитки столицы Алтая", холодный чай "айЧай" или напитки из барной линейки Good Stripes.

"Бездонная бочка" - это настоящая проверка на жадность. Еще бы, ведь играющий сам решает, сколько напитка ему нужно.

Для того, чтобы принять участие, нужно просто дозвониться на радио. Ведущий откроет кран у "бездонной бочки", и в емкость для вашего потенциального приза начнет наливаться напиток. Периодически он будет сообщать вам, сколько напитка уже набралось. А вы должны будете дать ответ — хватит вам или нет. В первом случае, вы получите набравшийся объем лимонада. Во втором — емкость продолжит наполняться. Вы не будете знать, какой максимальный объем предназначается вам — один, 10 или, может быть, 20 литров. Но если вы его превысите, то не получите ничего.

Игра будет проходить в августе и сентябре в программах "Стол Заказов" на Русском Радио, "Счастливый час" на DFM и "PlayBox" на Европе Плюс.

Барнаульский пивоваренный завод уже более 30 лет производит натуральную, экологически чистую и качественную продукцию. Предприятие оснащено самым высокотехнологичным оборудованием.

ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"

г. Барнаул, ул. Трактовая, 35

Сайт: www.bpz.su