"Прям для наших дорог": барнаульцев впечатлила "Газель" на огромных колесах

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула активно обсуждают в социальных сетях необычное транспортное средство, сделанное на базе "Газели".

"Вот такая "Газель" колесит по дорогам города! Павловский тракт", – сообщил очевидец в паблике Barnaul 22, выложив фото автомобиля с огромными колесами.

Кто-то из комментаторов заметил, что такая машина в самый раз подходит для наших дорог, кто-то в шутку предположил, что скоро по Барнаулу будут колесить новые маршрутки.

Один из пользователей заметил: "Это "Кержак", а не "Газель". Заводской снегоболотоход".