"Прям для наших дорог": барнаульцев впечатлила "Газель" на огромных колесах
Горожане активно обсуждают необычное транспортное средство, замеченное на Павловском тракте
24 ноября 2016, 14:16
Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула активно обсуждают в социальных сетях необычное транспортное средство, сделанное на базе "Газели".
"Вот такая "Газель" колесит по дорогам города! Павловский тракт", – сообщил очевидец в паблике Barnaul 22, выложив фото автомобиля с огромными колесами.
Кто-то из комментаторов заметил, что такая машина в самый раз подходит для наших дорог, кто-то в шутку предположил, что скоро по Барнаулу будут колесить новые маршрутки.
Один из пользователей заметил: "Это "Кержак", а не "Газель". Заводской снегоболотоход".
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