Психолог, тренер и мама четверых детей. В Барнауле выберут самую красивую "Миссис-2021"

Финал конкурса красоты "Миссис Барнаул 2021" пройдёт 11 декабря. Самые красивые и самые талантливые девушки и женщины поборются за почётный титул и корону. Организатором выступает модельное агентство Татьяны Жилиной. За победу будут соревноваться семь участниц: Любовь Дегтярёва, Марина Кручинина, Оксана Печенина, Галина Шабанова, Марианна Бахрушина, Наталья Кузьмина и Вера Своеволина.

Участницы конкурса красоты имеют по несколько детей (кто-то даже четверых), работают психологами, инструкторами по йоге или переводчиками. Финал конкурса пройдёт 11 декабря в 17:00 в банкет-холле "Времена года" (ул. Солнечная Поляна, 15).

Участницы готовы представить свои таланты. Организаторы обещают яркое феерическое шоу. Узнать подробности можно в группе во "ВКонтакте" https://vk.com/club25126869.