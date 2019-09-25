Психологи работают в барнаульском аэропорту, где совершил жесткую посадку Boeing 767

Бригады скорой помощи и психологов работают в здании барнаульского аэропорта, где вечером 25 сентября совершил аварийную посадку из-за загоревшегося шасси Boeing 767. Об этом сообщили в Минздраве Алтайского края

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Прочее Минздрав Алтайского края уточнил число пострадавших при аварийной посадке Boeing 767

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю проинформировали, что все 334 пассажира рейса, а также 10 членов экипажа, эвакуированы.

Куда позвонить?

При ГУ МЧС работает телефон доверия: 8 (3852) 65-82-19 и горячей линии 8 (385-2) 20-20-79, где можно получить экстренную психологическую помощь.

Как отмечают в МЧС, согласно предварительным данным, 25 сентября, в 21:21 по местному времени, Boeing 767-300, выполнявший рейс по маршруту Камрань – Барнаул, совершил жесткую посадку, в результате чего произошло возгорание стойки шасси. Уже через 20 минут – в 21:40 – пожар был ликвидирован. Погибших и серьезно пострадавших нет.

О причинах ЧП

Окончательные причины происшествия будут устанавливать специальные службы, подчеркнули в МЧС. Уже сформирована и работает комиссия, в которую вошли представители правительства региона и силовых структур.

Интересно, что днем 25 сентября в барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧП на борту воздушного судна. Спасатели отрабатывали ситуацию попадания молнии в самолет. Согласно легенде, во время аварийной посадки у самолета разрушилось правое крыло и загорелось топливо. После тренировки начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров положительно оценил проведенную работу.