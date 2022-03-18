Еврейский Пурим: история и традиции праздника

Пурим — самый весёлый иудейский праздник. Отмечается в 2022 году с вечера 16 марта до вечера 18 марта. Фактически это еврейский карнавал, о котором слышали почти все, но многие не подозревают, что это за праздник и какие традиции он в себе несёт. Читайте о Пуриме на amic.ru.

Что это за праздник?

Отмечать Пурим евреи начали примерно два с половиной тысячелетия назад. Торжество связано с освобождением иудеев от полувекового рабства и восстановлением Иерусалимского храма.



По иудейскому календарю праздник приходится на 12-й месяц и называется он адар. Перед Пуримом евреи держат пост Эсфири. Современные израильтяне определяют дату праздника по лунному календарю. Ну а остальные народы ориентируются по своему традиционному летоисчислению. По нему Пурим приходится примерно на середину марта.

Как произошло порабощение иудеев?

Приложил к этому руку царь Навуходоносор — правитель Вавилона. Евреи стали рабами в 586 году до н.э. В этот же год Навухудоносор разрушил храм в Иерусалиме.



Рабство продолжалось и после захвата Вавилона персами — при Ксерксе I. Но у этого царя со временем возник внутренний конфликт — сам того не зная, он женился на красавице Эсфири, еврейке по происхождению. Целых полгода он праздновал это событие, потому что очень любил свою жену, параллельно наслаждаясь унижением иудеев.



А потом был брошен жребий, который определил день, когда еврейский народ должен был быть полностью уничтожен. Ксеркс отдал распоряжение, чтобы всех иудеев вырезали 13 адара. Как Эсфирь спасла иудеев?

Эсфирь стойко противостояла окружению своего мужа. К тому же она узнала, что на него готовится покушение, и сумела его предотвратить. Тот, кто замыслил убийство Ксеркса, был раскрыт и казнён. Одновременно царь узнал, что его жена была еврейкой. По легенде, Ксеркс проникся рассказами жены и повелел евреям защищать свои жизнь и свободу любыми доступными им способами — отменить царский указ об уничтожении иудеев он был не вправе.



13 адара по иудейскому календарю, когда персидские войска приступили к исполнению воли царя, евреи не молчали, а стойко оборонялись и одержали победу. Произошло это 16 марта по традиционному летоисчислению. А на следующий день весь еврейский народ шумно праздновал своё чудесное спасение. Праздник получил название Пурим (от аккадского пуру, что значит жребий, только во множественном числе). Как отмечают Пурим евреи?

Гуляют, радуются, устраивают карнавальные шествия — пуримшпили, много едят и пьют вино. Нередко Пурим называют праздником веселья — что вполне понятно, и милосердия — на него принято подавать милостыню всем нуждающимся.



В синагогах в этот день читают свиток Эсфири и очень эмоционально выкрикивают имена врагов еврейского народа. В домах готовят богатое угощение, среди которого особенно выделяются «уши Амана» — это он планировал убить Ксеркса I и именно его заговор раскрыла Эсфирь.



На иврите блюдо называется хоменташ (иврит ‏אוזני המןи‏‎). Первоначально его готовили без привязки к какому-либо празднику. Затем же оно стало олицетворять именно Пурим.

Готовятся «уши Амана» вот как:



— Подготовьте ингредиенты: 3 яйца, 75 г 20% сметаны, 1 стакан пшеничной муки, половину стакана сахара, 60 г сливочного масла, 1 лимон, 1 столовую ложку оливкового масла, 1 чайную ложку разрыхлителя, столько же экстракта ванили. Для начинки используйте мак, изюм или цукаты.



— Растопите сливочное масло. Отдельно соедините муку с разрыхлителем. Треть лимона натрите на мелкой тёрке.



— Соедините два яйца с сахаром и взбейте миксером до однородности. Добавьте сметану, растопленное сливочное масло, лимонную кашицу, оливковое масло, затем постепенно введите муку и замесите тесто. Оно получится липким.



— Положите на стол разделочную доску, припудрите её мукой, выложите тесто, накройте его полотенцем и отправьте на пару часов в холодильник.



— Разделите тесто на две части. Одну часть раскатайте в тонкий пласт (толщина 3-4 см). Вырежьте кружки, по центру выложите начинку, Сверните тесто в виде треугольника, но не закрывайте начинку. Повторите со второй половиной теста.



— Застелите противень пергаментной бумагой, выложите на неё «уши», смажьте их взбитым яйцом и отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте 20-25 минут — пока хоменташи не зарумянятся.