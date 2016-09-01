Пушкин, "Ползунов" и "Гроза". Что в новом сезоне покажут алтайские театры?

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Осень у любителей театра ассоциируется с открытием сезона, премьерами и новыми впечатлениями. Так, в середине августа официально открыли сезон в краевом театре драмы, для которого 2016 год — юбилейный. 30 августа свои кассы открыл театр музыкальной комедии, где перед началом сезона провели ремонт зрительного зала и сцены. Чем будут удивлять алтайские театры своих зрителей — рассказываем в нашем обзоре.

Алтайский театр драмы

Алтайский краевой театр драмы откроет юбилейный, 95-й театральный сезон премьерой спектакля "Барышня-крестьянка" по повести Александра Пушкина. К работе над постановкой в театре приступили с 1 августа. Режиссером стал народный артист России Александр Зыков, который делал, в частности, спектакли "А этот выпал из гнезда", "Я пришел дать вам волю", "Без вины виноватые".

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По сюжету, в российскую глубинку, где живут богатые помещики, приезжает молодой красавец-дворянин. И так случилось, что вместо влюбленных в него благородных барышень он влюбился в простую крестьянскую девушку Акулину, дочку кузнеца. Но никакой Акулины не существует вовсе — есть переодевшаяся в крестьянское платье дочка старинного врага нашего героя Лиза Муромская. Премьера постановки Александра Зыкова пройдет в театре драмы уже 16-18 сентября.

Забавно, что великого русского классика Александра Пушкина в театре поставят в этом году еще раз. 12 октября состоится премьера спектакля "Станционный смотритель" по одноименной повести поэта из цикла "Повести покойного Ивана Белкина". Режиссером этой постановки станет Максим Астафьев. Уже известно, что в постановке будут задействованы артисты Владимир Громов, Валерий Зеньков, Иван Дорохов, Анна Бекчанова, заслуженный артист Бурятии и России Николай Мирошниченко. Год вроде бы не юбилейный для Александра Пушкина, но постановки наверняка привлекут внимание школьников, которые проходят эти произведения по программе на уроках литературы. Думается, что еще в этом сезоне театр драмы по традиции порадует зрителей третьей премьерой. Скорее всего, это будет уже не Александр Пушкин.

Молодежный театр Алтая

Новый сезон театр открыл 1 сентября премьерой детского детектива "Опасные приключения Калле-сыщика" по повести Астрид Линдгрен. Кроме того, уже в октябре состоится премьера Александра Островского "Гроза", постановкой которой занимается Анна Зуева.

Впрочем, главным событием для театра станет II Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Он будет проходить с 23 по 27 сентября. За эти дни жители Барнаула смогут посмотреть постановку "Ревизор" Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева,"Добрый человек из Сычуани" Альметьевского татарского государственного драмтеатра, "Допрос" Магнитогорского драматического театра имени Александра Пушкина. Кроме того, зрители смогут посмотреть спектакль московского театра "Комедиантъ" "Душа, родившая где-то", Ромео & Джульетта" Тюменского драмтеатра, "Папа" Кемеровского театра для детей и молодежи, "Тринадцатая звезда" Приморского краевого драмтеатра молодежи, "Пираньи. Дневник 12-летнего" Архангельского драматического театра и "Леля и Минька" Российского академического молодежного театра.

Алтайский край на II Всероссийском молодежном театральном фестивале имени Валерия Золотухина будут представлять постановка театра драмы "Укрощение строптивой", а также спектакли Бийского городского драматического театра "Саня, Ваня, с нами Римас" и "Вишневый сад" Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени Валерия Золотухина.



Театр музыкальной комедии

В оперетте 57-й театральный сезон официально начат 31 августа. Там произошло событие, которое важнее всех постановок вместе взятых. Впервые за долгое время в театре был проведен косметический ремонт. В театре заменили кресла и отремонтировали сцену. На ремонт театра музыкальной комедии было выделено около 10 миллионов рублей. Как уверяет руководство театра, подсчет расходов на ремонт произвели по минимальным существующим расценкам.

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Отметим, что первая премьера 57-го театрального сезона состоится 7, 8 и 9 октября. Мюзикл в двух действиях "Ползунов" ставят на грант Губернатора Алтайского края в сфере культуры. В основе сюжета мюзикла лежит история жизни великого русского изобретателя Ивана Ползунова. Музкомедия предлагает зрителю свою версию его жизненного пути. В общем, учитывая специфику темы и то, что фамилия Ползунова в этом году на фоне возможного появления его памятника на купюре достоинством 200 рублей снова актуальна, делает премьеру едва ли не самой интересной в этом сезоне.

Театр кукол "Сказка"

Главное изменение в жизни этого театра произошло еще в июле. Тогда стало известно, что Галина Шнайдер по собственному желанию покинула пост директора театра кукол, который занимала 28 лет. Сейчас временно исполняющим обязанности руководителя стала ее заместитель Вера Мохнач. Прокомментировав свой уход, Галина Яковлевна объяснила, что решение приняла давно — более года назад, для этого она сначала покинула пост председателя СТД, а затем уже оставила свою должность в театре.

Понятное дело, что впереди у "Сказки" грандиозное строительство нового здания. Судя по всему, руководство края перед обновленным театром будет ставить амбициозные задачи, поэтому нужен человек более энергичный.