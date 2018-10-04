Путь домой: возвращение Вани после успешной операции

29 августа фонд "Облака" вместе с читателями amic.ru отправили Ваню на операцию в Москву в детскую филатовскую больницу. Мама Вани Татьяна и семейный помощник фонда Евгения Квасова добились бесплатной операции на внепеченочной вене, так как Ване поставили тяжелый диагноз: гипертензия внепеченочной портальной вены. Операции с таким диагнозом делают в стране всего 3 клиники. И одна из них самая лучшая московская детская филатовская больница.

В начале сентября врачи успешно провели операцию Ване. Теперь подопечный фонда готов к выписке и ехать домой. Транспортировка должна быть быстрой. Поэтому фонд принял решение собрать средства на билеты домой на прямой рейс Москва- Барнаул.

Сбор для Вани и Татьяны, чтобы вернуть их домой из Москвы и купить авиабилеты, составляет 21650 руб. экономкласса со скидкой для фонда "Облака". Уже в пятницу Ваню выписывают из больницы и семье уже некуда будет идти. Только возвращение домой, это самый верный выход. Операцию Ивану сделали практически сразу после завершения всех обследований.

Татьяна с самого рождения Ванечки одна воспитывает его. И надежды на помощь со стороны родственников и близких друзей нет. Потому что и они едва могут помочь себе самостоятельно. Когда беда приходит в простую семью, которая живет на минимальный оклад в месяц, то справится в одиночку без помощи федеральных и региональных фондов практически не возможно. Сейчас Ваня полностью стабилизирован и готов к выписке. Только вот идти после больницы в Москве некуда. Только домой. Фонд ждал вестей о состоянии Ивана до последнего, чтобы сделать объявление и вернуть Ванечку домой.

В этом году благотворительный фонд "Облака" помог уже трем детям поехать на дорогостоящие операции в Москву и Санкт-Петербург. Читатели наших сборов наверняка помнят Алину, которая до сих пор находится в северной столице, помнят и Ксюшу, которую фонд отправил на операцию в Москву с надеждой, что она сможет встать на ноги, и вернули ее обратно, так как в России отказались делать операцию при таком диагнозе и сейчас Фонд ищет способы, как включить Ксению в федеральные программы крупнейших фондов, которые помогают детям и отправляют их на лечение за границу. История Ивана завершилась самым лучшим образом. Тяжелейшая операция, которая нередко завершается осложнениями, прошла успешно. И теперь от всех нас зависит, как скоро Ванечка сможет вернуться домой. Домой, где он сможет начать новую жизнь без боли, без мучительных постоянных обследований, домой, где он спокойно пройдет период реабилитации и сможет вернутся в школу, а мама вернется на работу и сможет снова заботится достойно о своем сыне.

Стоит задуматься, а может быть действительно пожертвование в размере 50, 100 или 200 рублей смогут помочь и вернуть малыша домой. Ванечка и мама Татьяна верят и ждут поддержки.

Сбор на покупку авиабилетов для Вани и Татьяны составляет: 21650 руб. Билеты уже забронированы фондом и ожидают оплаты.

Отчет о купленных билетах для Вани за 29 августа вы сможете найти на сайте фонда, а также во всех группах в социальных сетях фонда "Облака".

Реквизиты, по которым вам удобно сделать пожертвование с смс: "Мы ждем тебя, Ванечка".

- Новый способ сделать мгновенное пожертвование: через страницу вконтакте в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ";

– на карту сбербанка, если вам удобно, через сбербанк онлайн №4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- по номеру телефона, привязанного к вашей карте сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- просто и быстро можно отправить пожертвование на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования, и вы можете выбрать ту сумму, которую решите сами и которая есть на вашем балансе телефона. Все средства с короткого номера попадают на расчетный счет фонда в Альфа-банке и сразу отражаются в комментариях к поступлениям под данным постом;

- для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, мы содержим расчетный счет в Альфа-Банке и также все поступления адресные от физических лиц мы публикуем в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774. - на сайте фонда мы создали кнопку пожертвовать: по ней в течение 2 секунд вы можете сделать перевод средств по короткому номеру, а также увидеть все варианты перевода средств. Уже в скором времени на сайте откроется платежная система Лейка, которая поможет вам вводить ваши данные карты и делать пожертвование не через ваш телефон, а через сайт. Сайт фонда: www.fondoblaka.com: кнопка "ПОМОЧЬ".

В каждом из способов пожертвования важно указать сообщение: "Мы ждем тебя Ванечка".

Если вы примите решение самостоятельно купить билеты для Вани и Татьяны - напишите пожелание на почту фонда: fondoblaka@gmail.com и вы оперативно получите ответ от директора фонда Мили Семененко.

Узнать о фонде, который находится в городе Барнауле, легко.

ул. Горького, 45

остановка "Дом Союзов"

будние дни с 9:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 16:00

Телефон фонда: (3852) 590-180

Сайт фонда: www.fondoblaka.com

Также фонд представлен во всех социальных сетях России. ​

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