Путепровод на трассе под Барнаулом вновь перекроют 3 августа

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Госавтоинспекция вновь предупреждает об ограничении движения транспорта на путепроводе под Барнаулом 3 августа.

"С 12:30 до 15:30 будет временно ограничено движение на автодороге "Белоярск - Заринск" Первомайского района (с 1 км 300 м по 1 км 500 м). Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", - сообщает краевая ГИБДД.

Напомним, что аналогичное ограничение действовало на этом участке и 2 августа.