Путешествия, смартфоны, развлечения: на что россияне тратят деньги в Новый год и где их взять

Новый год всё ближе, а значит, наступает время для покупки подарков и планирования январских каникул. Одним из самых популярных вариантов новогоднего подарка остаются ювелирные украшения. В наступающем, 2023 году Чёрного Водяного Кролика удачными будут серьги, кольца и цепочки из белого золота или платины. Другим беспроигрышным вариантом подарка для близкого человека станет бытовая техника и гаджеты. И, конечно, путешествия. Но где взять на это деньги, если не успели накопить, — читайте в материале.

Отменять отпуск не придётся

Чаще всего именно покупка дорогой путёвки заставляет обращаться в банк за кредитом. Но получить желанные наличные не всегда удаётся из-за банального отсутствия времени. Нужно подготовить множество необходимых документов, подтвердить кредитную историю и получить одобрение, что бывает не всегда быстро, особенно в такой горячий на заявки сезон. А если у потенциального заёмщика был неудачный опыт получения кредита в прошлом, то банк и вовсе может отказать.

Даже если взять кредит в банке не получается, это не означает, что планы на праздничные каникулы придётся отменить. Сегодня есть альтернативный способ получить до 500 000 рублей наличными и провести новогодний отпуск так, как вы мечтали. Речь идёт о долгосрочном займе под залог ПТС автомобиля.

Оформить его можно прямо в день обращения всего по двум документам — ПТС на автомобиль и паспорту. Вам не придётся тратить время на сбор различных справок, поиск поручителей и прохождение бюрократических процедур. Более того, получить заём под залог ПТС можно даже при неудачном опыте оформления кредита в банке в прошлом. Поэтому о кредитной истории тоже можно не переживать.

Ещё одно преимущество такого займа — выгодная процентная ставка. Кроме того, на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим авто как и раньше, единственное ограничение — не сможете его продать до снятия обременения.

Оценивайте риски

Каким бы выгодным ни было предложение, помните, что не стоит влезать в долги из-за подарков и путешествий, когда нет постоянной стабильной работы или другого источника дохода.

Если же такой источник дохода есть, всё, что вам необходимо, — выбрать надёжную микрофинансовую организацию. Она обязательно должна находиться в реестре ЦБ РФ. Проверить эту информацию можно самостоятельно на официальном сайте Банка России.

Затем следует внимательно изучить информацию об МФО и почитать отзывы клиентов. Не стесняйтесь задавать вопросы и запрашивать документы — если МФО добросовестная, сотрудники всегда придут вам на помощь и ответят на все интересующие вопросы.

И главное — внимательно читайте договор. Прежде чем подписывать бумаги, убедитесь, что здесь нет никаких скрытых платежей и комиссий. Вы должны выплатить только ту сумму, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

В России надёжной и известной компанией с хорошей репутацией, которая выдает заём под залог ПТС, является агентство финансовых решений «Взаимодействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Агентство финансовых решений «Взаимодействие» — это новый бренд компании «Содействие». Именно здесь вы можете получить на руки до 500 000 рублей наличными, потратить которые можно на любые цели, как и в случае выдачи потребительского кредита. Разница лишь в том, что МФО не требуют справок о доходах, кропотливого сбора документов, поиска поручителей и одобряют заявку в большинстве случаев.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа.



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ООО МКК «Влияние Запада». ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ — 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма — от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка — от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма — до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на декабрь 2022 года.

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