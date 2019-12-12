Путин избавил бывшего главного следователя Алтая от приставки врио

Президент России Владимир Путин назначил бывшего начальника Следственного комитета по Алтайского краю Евгения Долгалева на аналогичную должность в Хабаровском крае и Еврейском автономном округе. До этого Долгалев работал в статусе врио.

Алтайский Следком Долгалев возглавлял с августа 2012 года: изначально срок его полномочий составлял два года, затем был продлен еще на пять лет. Таким образом, официально срок полномочий Долгалева на Алтае должен был истечь 8 августа 2019 года.

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Новым же следователем края в сентябре этого года стал генерал-майор юстиции Андрей Хвостов.

Кроме того, среди тех, кого президент Путин своим указом поменял местами, генерал-майор юстиции Айрат Ахметшин, который с поста руководителя СУ СКР по Кировской области назначен на аналогичную должность в Нижегородскую область, и полковник юстиции Андрей Виноградов. Он переведен с поста руководителя нижегородского СУ СКР на место генерала Ахметшина, в Кировскую область.

Новым начальником управления МВД по Липецкой области президент назначил полковника полиции Олега Латунова, который до этого работал заместителем начальника УМВД по Курской области. В Липецке он сменил врио начальника управления МВД полковника полиции Дмитрия Смольнякова.