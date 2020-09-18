Путин наградил предпринимателя с Алтая медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Учредитель компании "Ренессанс Косметик" Виктор Косихин получил медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени. Виктора наградили за многолетний добросовестный труд, успехи в трудовой деятельности, большой вклад в развитие промышленности нашего региона и высокий профессионализм. Указ о вручении медали подписал президент России Владимир Путин.

После окончания технического университета Виктор Косихин работал в тресте "Барнаулжилстрой", где из мастера вырос до начальника управления. Быстро продвигаясь по карьерной лестнице стал самым молодым вице-мэром города, получив свою должность в 31 год. На протяжении почти десяти лет вице-мэр курировал сферу строительства в Барнауле, занимался вопросами эксплуатации и развития коммунального хозяйства. Был одним из первых предпринимателей постперестроечной России.

В 1992 году Виктор Косихин создал фирму "Реноме", где продавал парфюмерию и косметику. Спустя семь лет предприниматель открыл собственный завод "Ренессанс Косметик". За 21 год предприятие стало победителем регионального этапа конкурса "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции", завоевало звание "Лучший экспортер Алтайского края – 2019" и вошло в список "Топ-25 парфюмерно-косметических компаний РФ". Компания поставляет бытовую химию и косметику во все субъекты России и в десять стран мира.

"За многолетний труд Виктор Косихин отмечен многими наградами Барнаула и Алтайского края. Полученная медаль – справедливая оценка многолетней плодотворной работы. Искренне поздравляем и гордимся за признание заслуг на самом высшем уровне", – поздравляют Виктора коллеги.