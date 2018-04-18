Путин поблагодарил алтайских чиновников за работу

Фото: sm-news.ru

Алтайский губернатор Александр Карлин передал благодарственные письма от имени главы РФ Владимира Путина двум представителям власти региона. Об этом пишет канал "Катунь 24".

Уточняется, что благодарственные письма были вручены за помощь в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

За это Путин поблагодарил начальника отдела молодёжной политики и жилищных программ Ларису Кучковскую и зампредседателя правительства региона Андрея Щукина.

Уточняется, что письма вручали 18 апреля на заседании правительства.