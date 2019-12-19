Путин пообещал построить национальную школу в Горно-Алтайске

Владимир Путин пообещал построить для единственной в Горно-Алтайске национальной школы отдельное здание. Такая просьба поступила от журналистки из Республики Алтай во время пресс-конференции 19 декабря.

"Владимир Владимирович, вчера услышала, что здесь за 30 секунд можно решить вопросы, которые не могут решиться в течение 30 лет. В Республике Алтай единственный город – Горно-Алтайск, в городе – единственная школа для алтайских детей, где родному алтайскому языку учат по полной программе. Школа основана 30 лет назад, но она находится в арендованном здании. Постоянно обещают, что построят для нее отдельное здание, но до сих пор не построили. Помогите, пожалуйста, со строительством алтайской школы", – обратилась она к президенту.

Путин сказал, что вопрос сохранения национальных культур и языков крайне важен. И пообещал выполнить просьбу.

"Алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это база всех остальных тюркских языков. Мы должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев и языков. А если в плачевном состоянии находится школа, в которой преподают на национальном языке, это недопустимо. Вы мне сказали: "Помогите эту школу сохранить". Обещаю, мы это сделаем", – сказал глава государства.