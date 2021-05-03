Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года

Президент РФ Владимир Путин распорядился продлить действие программы туристического кешбэка до конца 2021 года. Такой пункт имеется в перечне поручений главы государства по итогам послания Федеральному Собранию.

Согласно документу, президент поручил обеспечить продление программы возмещения части стоимости оплаченных путёвок до конца 2021 года, предусмотрев при этом возврат 50% цены в детские лагеря.

Также в летний период должен быть предусмотрен возврат средств за путёвки победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса "Россия – страна возможностей".

Напомним, что 21 апреля Владимир Путин предложил сохранить программу по возвращению 20% кешбэка туристам, которые путешествуют по России. Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к Федеральному Собранию.