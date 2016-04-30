Путин продлил на пять лет полномочия главного следователя Горного Алтая

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Полномочия руководителя управления Следственного комитета России по Республике Алтай Александра Старикова продлены на пять лет.

Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин В указе главы государства сказано: "Назначить на 5-летний срок полковника юстиции Старикова Александра Юрьевича - руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай".

Напомним, что во главе управления СКР по республике господин Стариков стоит с марта 2014 года.

Александр Юрьевич Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте. После прохождения службы в Советской армии в 1984 году поступил в Ташкентский государственный университет. С 1989 года он работал в органах прокуратуры. В декабре 2001 года был назначен заместителем Калининградского транспортного прокурора, а с сентября 2002 года - Калининградским транспортным прокурором. С 7 сентября 2007 года Стариков был назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Калининградской области. В 2011 году стал первым замом регионального управления СКР. В марте 2014 года получил пост руководителя управления СКР по Республике Алтай.

