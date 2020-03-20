Путин, тротуары и любовь. Барнаульцы рассказали, что делает их счастливыми

Что делает человека счастливым? Солнце, птицы, любовь и даже Путин с поправками в Конституцию. Не ожидали? Мы тоже.

К Международному дню счастья, который отмечают 20 марта, мы вышли на улицы, чтобы спросить у барнаульцев, что делает их жизнь ярче. Ответы оказались разными, а иногда очень неожиданными (ну кого не радуют пельмени!?). Не зря говорят, что счастье у каждого свое.

В общем, смотрите, пишите, что делает счастливыми вас и просто будьте счастливы в это непростое время.