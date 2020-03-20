Путин, тротуары и любовь. Барнаульцы рассказали, что делает их счастливыми
Критерии счастья для всех оказались разными
20 марта 2020, 09:43, Илья Звягинцев
Что делает человека счастливым? Солнце, птицы, любовь и даже Путин с поправками в Конституцию. Не ожидали? Мы тоже.
К Международному дню счастья, который отмечают 20 марта, мы вышли на улицы, чтобы спросить у барнаульцев, что делает их жизнь ярче. Ответы оказались разными, а иногда очень неожиданными (ну кого не радуют пельмени!?). Не зря говорят, что счастье у каждого свое.
В общем, смотрите, пишите, что делает счастливыми вас и просто будьте счастливы в это непростое время.
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