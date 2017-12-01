Путин вручил орден Дружбы алтайскому механизатору

Фото: katun24.ru

Президент России Владимир Путин вручил алтайскому механизатору Якову Ульриху орден Дружбы, пишет телеканал "Катунь 24".

Уточняется, что наработавший 44 года трудового стажа мужчина получил орден за вклад в развитие промышленности и сельского хозяйства.

По данным канала, тракторист-механизатор первого класса работает в хозяйстве "Мерабилитское". До декабря мужчина находится в полях: завершает уборку подсолнечника.

Яков Ульрих начал работать с 12 лет, помогая матери в поле. В то же время у него возникла страсть к технике. Своими руками механизатор сначала собирал велосипеды, а позже переключился на серьезную технику.

На посевной и уборке Яков Ульрих всегда работает на самых ответственных участках. Подчеркивается, что мужчину уже не раз награждали за его труд. Первую награду - бронзовый знак "Молодой гвардеец пятилетки" - он получил в 1980 году. Орден Дружбы является пятым знаком отличия за 44 года работы.