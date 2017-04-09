Пьяная бийчанка угнала у знакомого машину и поехала кататься по городу
По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело
9 апреля 2017, 11:04
Фото: vestinn.ru
Бийские полицейские возбудили уголовное дело по статье "угон" в отношении 19-летней местной жительницы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, пьяная бийчанка воспользовалась тем, что водитель авто ненадолго вышел, оставив ключи в замке зажигания. Она пересела за руль и поехала кататься по ночному городу. Но вскоре угонщица попала в ДТП, повредив угнанную машину.
Также девушку привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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