Пьяная жительница Алтайского края с кучей судимостей избила полицейского

36-летняя жительница Краснощековского района, ограниченная в родительских правах, попыталась заставить бывшего мужа отказаться от опекунства, но только усугубила свое положение.

В сентябре 2019 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим сожителем пришла в дом мужчины – отцу ее троих несовершеннолетних детей. Применяя физическую силу они пытались заставить родителя отказаться от опекунства, но ему и двум детям удалось сбежать, а затем вызвать полицию. Одного ребенка женщина смогла забрать.

Прибывшие на место сотрудники полиции и представитель органов опеки потребовали вернуть ребенка, но преступница сначала стала оскорблять полицейских, а после бросилась на участкового, избила его и попыталась сорвать погоны.

"Женщина неоднократно ранее привлекалась к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, кроме того, она ограничена в родительских правах на трех несовершеннолетних детей в связи с аморальным образом жизни", – рассказали в СК.

В ходе предварительного следствия злоумышленница отказывалась от показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции, но следствие все равно довело дело до суда.