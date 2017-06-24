Пьяная жительница Барнаула врезалась в машину ДПС, пострадал инспектор

Два человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле. Об этом сообщает ДНД "Дорожный патруль".

Авария произошла в ночь на субботу, 24 июня. Сотрудники ДПС преследовали автомобиль во время рейда "Нетрезвый водитель". Автоледи с признаками алкогольного опьянения на высокой скорости врезалась в автомобиль ДПС, а затем еще в одну машину.

В результате ДТП один из инспекторов получил ушибы, а также травмы получил пассажир виновницы ДТП. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Освидетельствование на состояние опьянения женщины-водителя показало содержание в крови алкоголя в высоких дозах, результат - 1.58 мг/л. Ее автомобиль находится на спецстоянке.

