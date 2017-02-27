Пьяный мужчина украл прогревавшуюся машину в Бийском районе

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Правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя села Первомайского Бийского района, которого подозревают в угоне автомобиля у своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, местный житель завел около дома свой автомобиль для прогрева и отлучился буквально на пару минут. Когда он вернулся, машины уже не было.

Позже по подозрению в угоне задержали 23-летнего соседа потерпевшего на трассе около Бийска. Мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело.