Пьяный мужчина украл прогревавшуюся машину в Бийском районе

Угонщиком оказался 23-летний сосед хозяина автомобиля

27 февраля 2017, 22:04

Фото: a.d-cd.net

Правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя села Первомайского Бийского района, которого подозревают в угоне автомобиля у своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, местный житель завел около дома свой автомобиль для прогрева и отлучился буквально на пару минут. Когда он вернулся, машины уже не было.

Позже по подозрению в угоне задержали 23-летнего соседа потерпевшего на трассе около Бийска. Мужчина был пьян.  Возбуждено уголовное дело. 

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