Пьяный водитель перевернул автомобиль на Чуйском тракте

34-летний житель села Барангол поздним вечером 10 апреля попал в ДТП на 462-м километре Чуйского тракта, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Новости

Прочее Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Барнауле

На территории Майминского района мужчина не справился с управлением автомобиля Toyota Vista Ardeo и допустил опрокидывание в кювет.

В результате аварии водитель получил ушибы и ссадины. Ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что автолюбитель был в нетрезвом виде.

Против него составили административное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.