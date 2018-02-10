Пьяный водитель попал в два ДТП в центре Барнаула

Фото: ДНД "Дорожный патруль"

Пьяный автомобилист совершил две аварии в центре столицы Алтайского края. Об этом сообщает "Дорожный патруль".

Отмечается,что с вечера пятницы, 9 февраля, и после полуночи в Барнауле ловили нетрезвых водителей. Один из таких отметился на улице Димитрова.

Около полуночи очевидцы сообщили о ДТП в центре Барнаула, где один из участников аварии скрылся. На его поиски отправился наряд ДПС и дружинники "Дорожного патруля".

Уточняется, что выпивший мужчина управлял иномаркой Hyundai и вскоре совершил второе ДТП на улице Молодежной. Иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево.

Подоспевшие очевидцы первой аварии и полицейские задержали водителя. Отмечается, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на месте и у врача-нарколога мужчина отказался.