Пьяный водитель, уходя от погони полиции, слетел в кювет в Алтайском крае

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Нетрезвый водитель в Алтайском крае, управляя автомобилем "Шевроле Нива", слетел в кювет в момент, когда за ним гналась полиция.

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Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент случился накануне вечером в Хабарском районе. Экипаж ДПС запросил наружные наряды об оказании помощи в задержании машины под управлением 30-ленего мужчины, который находился в состоянии опьянения.

"Экипаж вневедомственной охраны в составе прапорщика полиции Андрея Фокина и старшего сержанта полиции Александра Абраменко незамедлительно пришел ему на помощь.Однако на требования сотрудников ГИБДД и Росгвардии остановиться, водитель отреагировал увеличением скорости", - уточняют в полиции.

В итоге экипажи ГИБДД и вневедомственной охраны сумели вытеснить автомобиль за пределы села. Уже там нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив машину, нарушитель попытался скрыться, но был задержан.

Оказалось, что 30-летний мужчина приехал из Новосибирска в гости к своим родителям. Машину он взял у отца, чтобы покататься. В 2015 году нарушителя уже лишали прав за пьяную езду. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.