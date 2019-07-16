Пьяный житель Алтая в борьбе за женщину убил соперника несколькими ударами
Мужчина распивал спиртные напитки в доме женщины, которой он симпатизировал
16 июля 2019, 20:29
Житель Алтайского края обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает региональный СК.
"В апреле 2019 года в одном из сел Краснощековского района 40-летний обвиняемый, распивая спиртные напитки в доме местной жительницы, которой он симпатизировал, в ходе произошедшей ссоры с ее 52-летним сожителем, нанес последнему несколько ударов кулаками по голове", - говорится в сообщении ведомства.
От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался.
Обвиняемый вину в содеянном признал. Уголовное дело направлено в суд.
В июне СК рассказывал про пьяного жителя Алтая, который убил сожительницу металлическим чайником.
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