Пьяный житель Алтайского края до смерти избил отчима и получил пять лет колонии

30-летний житель одного из сёл Мамонтовского района получил срок за то, что до смерти избил своего отчима, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Прочее 19-летний житель Алтайского края пришёл домой к спящей односельчанке и изнасиловал её

Происшествие случилось в начале ноября 2020 года. Пьяный мужчина пришёл к неродному отцу и начал с ним ссориться.

"В ходе конфликта пасынок нанёс потерпевшему не менее двух ударов руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина через несколько дней скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", однако свою вину во время расследования он не признал.

"Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – отметили в СК.

Ранее житель Целинного района ударил свою мать по голове, после чего та скончалась. Известно, что сельчанин нигде не работал, при этом злоупотреблял спиртным и наркотиками.