Пьяный житель Горного Алтая угнал с автомойки машину и влетел в столб

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Молодой житель Майминского района в Горном Алтае подозревается в угоне машины с автомойки, на которой он работал.

Как сообщили в республиканском МВД, 24-летний мужчина ночью пришел на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения и решил прокатиться на автомобиле Honda Stream, оставленном одним из клиентов.

Известно, что хозяин оставил авто на два дня для химчистки салона. Взяв ключи из комнаты администратора, злоумышленник завел машину и поехал кататься.

"Выехав на одну из городских улиц, нетрезвый водитель был замечен патрулем ДПС. На требование инспекторов об остановке молодой человек не отреагировал и, попытавшись скрыться, не справился с управлением и врезался в столб", - уточняют в полиции.

Правоохранители доставили парня в отдел, где тот рассказал, что хотел ночью покататься на чужом автомобиле, а утром вернуть его на место. В отношении молодого человека составлены административные протоколы, а по факту угона проводится проверка.

