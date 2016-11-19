Пять автобусов в Барнауле изменят свой маршрут из-за перекрытия Ползунова

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Пять автобусных маршрутов меняют схему своего движения из-за перекрытия части улицы Ползунова в Барнауле, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Отметим, что движение по этой улицы будет закрыто с 21 ноября с 8.00 до 21.00 4 декабря. Ограничение коснется улицы Ползунова от четной стороны до нечетной стороны проспекта Ленина.

Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

Автобусы № 34, 55, 109, 109оп: …проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улицы Мало-Тобольская – проспект Ленина, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам;

Автобус №20: площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Мало-Тобольская – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту.

Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят заранее выбирать маршруты движения.