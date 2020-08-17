Пять человек погибли в ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск
Столкнулись грузовик и легковушка
17 августа 2020, 09:11, Роман Кильмяшкин
Пять человек погибли при столкновении грузовика и иномарки в Рубцовском районе, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла на участке автодороги Барнаул – Рубцовск (265 км трассы А-322). Прибывшие на место происшествия сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю деблокировали тела погибших.
В результате ДТП скончались трое мужчин и две женщины. Водителя грузового автомобиля госпитализировали.
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