Пять человек погибли в ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск

Пять человек погибли при столкновении грузовика и иномарки в Рубцовском районе, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла на участке автодороги Барнаул – Рубцовск (265 км трассы А-322). Прибывшие на место происшествия сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю деблокировали тела погибших.

В результате ДТП скончались трое мужчин и две женщины. Водителя грузового автомобиля госпитализировали.