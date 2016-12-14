Пять километров в час: центр Барнаула застыл в вечерних пробках

Фото: yandex.ru/maps

Вечер среды, 14 декабря, в Барнауле обернулся транспортными заторами на центральных улицах города.

Традиционно "стоят" проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей. Пробки зафиксированы на участках Павловского тракта, улицах Малахова, Партизанской, Гоголя и Власихинской.

Самые "медленные" участки, где скорость движения не превышает пяти километров в час, — пересечение Строителей и Ленина, улица Мерзликина, а также Челюскинцев и Шевченко.

На данный момент пробки определяются показателем в семь баллов.