Пять километров в час: центр Барнаула застыл в вечерних пробках
Транспортные заторы образовались в час пик на центральных улицах краевой столицы
14 декабря 2016, 18:18
Фото: yandex.ru/maps
Вечер среды, 14 декабря, в Барнауле обернулся транспортными заторами на центральных улицах города.
Традиционно "стоят" проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей. Пробки зафиксированы на участках Павловского тракта, улицах Малахова, Партизанской, Гоголя и Власихинской.
Самые "медленные" участки, где скорость движения не превышает пяти километров в час, — пересечение Строителей и Ленина, улица Мерзликина, а также Челюскинцев и Шевченко.
На данный момент пробки определяются показателем в семь баллов.
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