Пятеро пострадали при столкновении пяти авто на Новом мосту в Барнауле

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Столкновение автомобиля Renault Logan сразу с четырьмя машинами на Новом мосту в Барнауле обернулось травмами пятерых человек, двое из которых — дети.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария случилась накануне вечером на мостовом переходе через Обь, когда водитель Renault Logan не выдержал дистанцию до двигающегося впереди автомобиля и допустил столкновение с Subaru Impreza, Toyota Camry и Mazda CX5.

После этого водитель Renault Logan выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074.

В итоге пострадало пять человек, находившихся в салоне Renault: водитель 1986 года рождения, женщины-пассажиры 1979 и 1986 годов рождения, а также двое детей 2013 и 2014 годов рождения.

Известно, что дети находились на заднем сиденье без специальных удерживающих устройств. "Всем пострадавшим оказана помощь в городской больнице", - уточняют в ГУ МВД.

В полиции также подчеркивают, что родителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и обязательно использовать специальные удерживающие детские устройства.