Пятиэтажный дом горел в алтайском поселке

Квартира на пятом этаже многоквартирного дома в рабочем поселке Степного Озеро Благовещенского района загорелась в ночь на 17 декабря. Спасателям пришлось эвакуировать 18 жильцов.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, инцидент произошел на улице Рихарда Зорге. К тушению привлекли три единицы техники и более 10 человек личного состава, а для бесперебойной подачи воды проложили магистральную линию. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

Благодаря быстрой эвакуации гибели и травмирования людей удалось избежать.

Как ранее сообщил amic.ru, 13 декабря произошел пожар в частном секторе на улице Советской Армии в Барнауле. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. При тушении пожара спасатели вынесли из огня газовый баллон.