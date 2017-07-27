Пятница в Алтайском крае пройдет в условиях бури и аномальной жары
В регионе действует сразу два штормовых предупреждения
Фото: vk.com/barneos22
Окончание рабочей недели в Алтайском крае не обещает для жителей региона хорошей погоды — в пятницу, 28 июля, ожидаются ливни с грозами и градом, а также аномальная жара.
В этой связи в крае действует сразу два штормовых предупреждения — из-за прогнозируемого ненастья и очень высоких температур.
"На большей части территории дождь, гроза, местами сильный ливневый дождь, град", - сообщают синоптики. Днем в крае +24...+29 градусов, местами до +34 градусов.
Ветер юго-восточный с переходом на западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров, при грозах шквалистое усиление до 25 метров.
В Барнауле также ожидаются ливни, грозы и град. Днем в краевой столице +27...+29 градусов. Ветер при порывах будет достигать 20 метров в секунду.