Пыль и разруха: как в Барнауле сносят "Сказку"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по демонтажу старого здания алтайского театра кукол "Сказка". Официально работы начались 25 декабря.

По контракту подрядчик должен снести здание в течение 30 календарных дней. Исполнителем стала барнаульская строительная компания "Селф", которая сначала снесет объект, а уже потом на его месте возведет новый.

Здание нового театра кукол будет трехэтажным, вместимостью до 250 человек. На все работы отводится 1,5 года. Общая стоимость – около 295 миллионов рублей.

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