Рабочая неделя в Алтайском крае начнется с 28-градусной жары - синоптики

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Жителей Алтайского края и Барнаула в понедельник, 23 мая, ждет теплая погода без осадков, сообщают в алтайском Гидрометцентре.

Так, в регионе температура ночью составит +6 +11 градусов, а днем +23 +28. Ветер восточный, 2-7 м/с с усилением до 8-13 м/с.

В столице Алтайского края ночью столбик термометра поднимется до +7 +9, днем до +24 +26, также без осадков. Ветер восточный, ночью от 3 до 8 м/с, днем - от 5 до 10 м/с.