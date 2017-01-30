Рабочая неделя в Барнауле началась с многокилометровых пробок

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Пробки в восемь баллов наблюдаются на дорогах Барнаула утром в понедельник, 30 января. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице заторы растянулись на несколько километров.

Стоит частично проспект Ленина от улицы Северо-Западной до ТЦ "Россия". Затруднено движение на участке проспекта Комсомольского. Пробки образовались на улицах Партизанская и Короленко.

В традиционных местах пробки скопились на улице Советской Армии и Павловском тракте в сторону центра. Также затруднено движение на улицах Малахова и Власихинская.