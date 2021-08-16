Рабочие ремонтируют дом на Молодёжной, 37 после взрыва газа

В Барнауле продолжаются аварийно-восстановительные работы в доме по адресу Молодёжная, 37, где ранее произошёл взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"На сегодняшний день демонтированы: повреждённая перегородка между квартирами № 59 и № 78, утеплитель и инженерные коммуникации в чердачном помещении над указанными квартирами, а также завезён пиломатериал для раскрепления стропильной системы на период замены плит перекрытия", – сказано в сообщении.

Газоснабжение и электроснабжение в доме восстановлено в полном объёме, кроме пострадавших квартир.

Напомним, утром 28 июля в Барнауле произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома. Следователи возбудили уголовное дело.