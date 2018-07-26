Работавшую в ломбарде бийчанку судят за хищение денег у своего работодателя

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Жительница Бийска, работавшая в ломбарде, предстанет перед судом по обвинению в хищении средств у своего работодателя.

Как сообщили в краевой прокуратуре, с июня по октябрь прошлого года она, зная условия и порядок оформления займов с заемщиками, заполняла залоговые билеты на несуществующих заемщиков с несуществующим предметом залога.

"После чего жительница города Бийска денежные средства в размере залога брала из кассы предприятия и обращала в свою собственность и в дальнейшем распоряжалась ими по собственному усмотрению. Таким образом, обвиняемой были похищены денежные средства на сумму более 88 тысяч рублей", - добавляют в правоохранительном ведомстве.

В данный момент ей инкриминируют часть 1 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.