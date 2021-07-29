Работники завода "Алтайлесмаш" прошли тренинги от Регионального центра компетенций
Рабочая группа предприятия изучила инструменты бережливого производства
Эксперты Регионального центра компетенций Алтайского края организовали тренинг для ООО "Завод "Алтайлесмаш" по инструментам бережливого производства. Такое обучение – часть реализации национального проекта "Производительность труда".
На тренинге "5С на производстве" сотрудники предприятия обновили знания по организации эффективного и безопасного рабочего места, а также обсудили сроки пошаговых мероприятий на сборочном участке. Система 5C устанавливает пять шагов, которые помогут:
- поддерживать порядок и чистоту;
- экономить время и энергию для повышения производительности;
- предотвращать несчастные случаи;
- снизить загрязнение окружающей среды;
- создать условия для стабильного и оптимального выполнения операций.
Обучение "Производственному анализу" раскрыло методику почасового контроля, который направлен на своевременное получение информации о работе производства на каждом этапе. Это помогает вовремя обнаружить и быстро решить возникающие проблемы.
Результатом обучения стал выбор шаблона ведения производственного анализа и понимание необходимости актуализировать внутренние документы предприятия. В ходе мероприятия сотрудники завода ознакомились с примерами и лучшими практиками по внедрению инструментов бережливого на других предприятиях – участниках нацпроекта. После обучения рабочая группа продолжит внедрение инструментов бережливого производства. Пилотным потоком выбрана "Оптимизация процесса производства машины гусеничной ТЛ-5.1".
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.