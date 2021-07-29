Работники завода "Алтайлесмаш" прошли тренинги от Регионального центра компетенций

Эксперты Регионального центра компетенций Алтайского края организовали тренинг для ООО "Завод "Алтайлесмаш" по инструментам бережливого производства. Такое обучение – часть реализации национального проекта "Производительность труда".

На тренинге "5С на производстве" сотрудники предприятия обновили знания по организации эффективного и безопасного рабочего места, а также обсудили сроки пошаговых мероприятий на сборочном участке. Система 5C устанавливает пять шагов, которые помогут:

поддерживать порядок и чистоту;

экономить время и энергию для повышения производительности;

предотвращать несчастные случаи;

снизить загрязнение окружающей среды;

создать условия для стабильного и оптимального выполнения операций.

Обучение "Производственному анализу" раскрыло методику почасового контроля, который направлен на своевременное получение информации о работе производства на каждом этапе. Это помогает вовремя обнаружить и быстро решить возникающие проблемы.

Результатом обучения стал выбор шаблона ведения производственного анализа и понимание необходимости актуализировать внутренние документы предприятия. В ходе мероприятия сотрудники завода ознакомились с примерами и лучшими практиками по внедрению инструментов бережливого на других предприятиях – участниках нацпроекта. После обучения рабочая группа продолжит внедрение инструментов бережливого производства. Пилотным потоком выбрана "Оптимизация процесса производства машины гусеничной ТЛ-5.1".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.