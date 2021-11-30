"Работы много": в мэрии Барнаула рассказали, как борются с гололёдом на улицах города

В Барнауле в ноябре выпало около 77 миллиметров осадков, что в два раза больше нормы. Сейчас городские коммунальные службы работают по устранению наледи на дорогах и тротуарах, образовавшейся после дождей на прошлой неделе. Об этом заявил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

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Прочее За ночь в Барнауле выпала почти месячная норма осадков

"Дорожную обстановку серьёзно осложнили дожди, после которых на дорогах образовалась наледь. Дорожники работают днём и ночью: выходит на улицы города до 140 единиц техники. Работы много. Мы сконцентрированы на центральных магистралях Барнаула. Уделяем внимание второстепенным улицам. Для борьбы с гололёдом в этом году мы заготовили 44 тысячи тонн песчано-соляной смеси. 12 тысяч уже израсходовали. Стараемся оперативно отрабатывать заявки от жителей города, которые жалуются на скользкие улицы", – отметил Антон Шеломенцев.

Напомним, в начале прошлой недели в Барнауле несколько дней шли сильные снегопады. 25 ноября в краевой столице резко потеплело, пошёл дождь. После него наступили заморозки и дороги покрылись ледяной коркой. По сообщениям синоптиков, в ближайшие несколько суток в Барнауле произойдёт аналогичная ситуация: 3 декабря резкого потеплеет – местами до +10 градусов, а уже в субботу, 4 декабря, ожидаются заморозки до -20 градусов.