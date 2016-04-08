"Радио России" будет вещать в Алтайском крае в FM-диапазоне

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Программы главной радиостанции "Радио России" для жителей Алтайского края теперь доступны для прослушивания в Барнауле на новой частоте – 103,4 МГц. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Старые вещательные УКВ-станции отключают навсегда. Слушать "Радио России" можно будет на FM-волнах с помощью любых устройств: автомагнитол, смартфонов, планшетов, плееров и телевизоров. По будням местные программы выходят в 7.10, 13.10 и 19.10, по субботам – в 10.10.