Радионовости из Бийска победили в престижном конкурсе "Вместе радио"

17 февраля на церемонии награждения в рамках фестиваля "Вместе медиа" в Сибирском региональном конкурсе "Вместе радио" нового сезона 2017-2018 годов определили лучшие работы журналистов. На конкурсе региональных аудиопрограмм в числе лучших оказались радионовости сразу двух участников из Бийска - представителей медиагруппы FM-Продакшн.

Так, в номинации "Ежедневный информационный выпуск" победу одержала журналистская работа "Радио Комсомольская правда" - Бийск (100,9 FM). Первое место в этой номинации алтайские радийщики разделили с "Радио Сибирь" из Омска. Второе место у "Спорт.FM" из Кемерово. Третья строчка у "Радио Сибири" из Томска и "Авторадио" - Бийск (101,9 FM).

В конкурсной программе фестиваля "Вместе медиа" участвовали 49 изданий из 14 регионов. В итоге соревновались за победу в трех номинациях более 100 программ.

Фестиваль традиционно проводится Фондом независимого радиовещания при поддержке ТАСС и Союза журналистов России. Совет попечителей Фестиваля "Вместе медиа" возглавляет генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко.