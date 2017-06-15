Радиостанция DFM проведет масштабный open-air в Барнауле

16 июня в комплексе бассейнов "Пляж" на территории Парка спорта им. Алексея Смертина пройдет самый "DIнамичный" open-air этого лета - "Витамин D", посвященный дню рождения радиостанции DFM Барнаул 102,4.

Вот уже 11 лет на волне 102,4 DFM радует своих слушателей не только танцевальной и прогрессивной музыкой, но и конкурсами с подарками и призами.

В этом году для всех гостей радиостанция DFM подготовила суперприз - гироскутер WMOTION WM9 White, который найдет своего обладателя на праздновании дня рождения.

Всех участников open-air ждет зрелищное приготовление 90 литров солнечного коктейля, шоу акробатов от батутного центра "Пружина" и море музыки. На территории "Пляжа" будут установлены креативные фотозоны, зона гриля от торговой марки BIGSOS, а самые смелые гости праздника смогут нанести символику DFM на свое тело в тату-баре.

В преддверии праздника все поклонники радиостанции могут принять участие в фотоконкурсе "Yellowstyle".

Партнер праздника - Сибирская Продовольственная Компания, представляющая уникальные новинки торговой марки BIGSOS.

Open-air состоится на "Пляже" в Парке Спорта

По адресу: ул. Энтузиастов, д. 12в

Сбор гостей — в 15.30

Справки по телефону 8 (3852) 22-99-92