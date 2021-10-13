Рак почки, простаты, мочевого пузыря, импотенция – все эти проблемы преодолимы

Рак почки, простаты, мочевого пузыря, импотенция, удаление полового члена – это, пожалуй, топ наиболее страшных и неудобных тем, касающихся мужского здоровья. Но если отбросить эмоции, ложный стыд и посмотреть на ситуацию трезво, можно констатировать, что медицина во многом преуспела, врачи справляются даже с самыми сложными и неприятными заболеваниями, операции становятся всё более щадящими, органосохраняющими, а грамотная реабилитация позволяет вернуть мужчину к полноценной жизни, в том числе интимной.

Наиболее яркие факты о возможностях современной урологии и онкологии рассказал Павел Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог "Клиники Пасман".

Рак – не приговор

Рак почки: если оперировать его на I, II и даже III стадии, можно вылечить человека – прогноз в таком случае очень хороший. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов сохранить почку. Операции эти выполняются лапароскопически – через небольшие проколы, без больших разрезов (как при полостной операции). Восстановление после такого вмешательства происходит намного быстрее и легче.

Бывают опухоли такого размера, что их убирают с частью почки. Если опухоль больше 4 см или находится рядом с крупными сосудами, выполняется нефрэктомия (удаление) почки, но также лапароскопически – и лишь в конце операции делается небольшой разрез для удаления органа.

Рак мочевого пузыря: врачи делают всё, чтобы сохранить орган, но, к сожалению, не всегда это возможно: заболевание практически никак себя не проявляет и часто обнаруживается на поздних стадиях – тогда приходится удалять мочевой пузырь. Но это не повод для отчаяния: доктор Гаврилов выполняет операции Штудера – удаляет орган и заменяет его искусственным мочевым пузырём, выполненным из тонкого кишечника пациента, который подшивается к уретре и функционирует как обычный: люди ходят в туалет сами, никаких трубок и мешков – человек живёт как прежде. Операция выполняется лапароскопически, без разрезов.

Даже если человек уже живёт с дренажами и мочеприёмниками, можно провести реконструктивную операцию, создать мочевой пузырь и вернуть пациента к нормальной жизни.

Удаление мужчинам предстательной железы при онкологических заболеваниях также проводится лапароскопически, причём проводятся нервосберегающие операции: сохраняются нервы, участвующие в эрекции, и через 18 месяцев после операции она восстанавливается, мужчина может жить как прежде.

Восстановление эрекции после операции на простате или в результате других причин (даже спустя много лет): можно поставить протез, орган становится ригидным, получает возможность совершать половой акт и испытывать прежние ощущения – мужчина может вернуться к полноценной сексуальной жизни. Об этом важно говорить, потому что многие не знают, что это возможно.

Воссоздание полового члена при травмах, ампутациях, например, вследствие онкологического заболевания: можно восстановить его визуально и вернуть чувствительность.

"Перечисленные операции довольно редкие, технически сложные (связанные с восстановлением сосудов, нервов и т. д.), но выполнимые, и об этом очень важно говорить. Мужчины должны знать, что многие заболевания, которые звучат как приговор, таковыми не являются, успешно лечатся и после них можно вернуться к полноценной жизни", – говорит Павел Гаврилов.

Все сопутствующие анализы, виды диагностики, необходимые для решения проблемы, а также операции и восстановительное лечение после них могут быть выполнены в стенах одной клиники.

Записаться на очную или дистанционную консультацию к Павлу Гаврилову можно по телефону 8 (383) 284-30-53.

Специально для иногородних пациентов в "Клинике Пасман" есть предварительные дистанционные консультации по WhatsApp или Skype. Вся информация – по телефону 8 (383) 284-30-53.

"Клиника Пасман"

г. Новосибирск,

ул. Карамзина, 92

тел.: +7 (383) 284–30–53

Pasman-clinic.ru

Instagram

Лицензия ЛО-54-01-006086 от 11.11.2020.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста