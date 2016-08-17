Ракшин пообещал Карлину не затягивать строительство ТРЦ "Галактика"

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Открытие торгово-развлекательного центра "Галактика" в Барнауле состоится в первой декаде 2017 года, об этом владелец центра Евгений Ракшин сообщил губернатору Алтайского края Александру Карлину в ходе встречи главы региона с представителями крупных барнаульских компаний.

По словам Евгения Ракшина, работы планируется закончить в первом квартале 2017 года.

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Прочее Нутро "Галактики": смотрим на строительство крупнейшего ТРЦ Барнаула

Губернатор Александр Карлин призвал собственника торгового центра внимательно отнестись к срокам строительства, чтобы "Галактику" не строили десять лет, как территорию возле ЦУМа.

"Современные технологии позволяют строить быстро", – резюмировал Евгений Ракшин.

Напомним, крупнейший сибирский ритейлер "Мария-Ра" ведет строительство торгово-развлекательного центра на площадях бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода (БАМЗ) на проспекте Строителей.

Общая площадь ТРЦ "Галактика" будет около 200 тысяч квадратных метров, что позволит ему стать крупнейшим центром в Сибири. Одной из особенностей "Галактики" станет полноразмерная хоккейная коробка, которая расположится внутри здания. Якорным арендатором станет "Ашан", который займет территорию площадью 14 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта – около 8 миллиардов рублей.