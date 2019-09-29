Ранее судимого жителя Барнаула задержали с наркотиками возле гаражей

В Барнауле сотрудники полиции задержали молодого человека с наркотиками, когда патрулировали территорию, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

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Прочее Житель Алтая зарабатывал деньги, раскладывая закладки с наркотиками

"Ранее судимый мужчина 1992 года рождения заказал наркотическое средство в сети Интернет и в вечернее время забрал так называемую закладку возле одного из гаражных кооперативов города", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали барнаульца.

Неизвестное вещество было изъято и направлено на исследование. Оказалось, что это синтетическое наркотическое средство весом 4,9 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".