Расцветаем: ТРЦ "Пионер" готовит сюрпризы в честь 8 Марта

Торгово-развлекательный центр "Пионер" приглашает жителей Барнаула и гостей города на праздничный концерт, который состоится здесь в честь 8 Марта.

В этот день на четвертом этаже ТРЦ в зоне фуд-корта с 16:00 ожидается проникновенное выступление скрипача, а также лучшие музыкальные композиции. На творческом мастер-классе от магазина "Hand Mad" все желающие смогут сделать эксклюзивную открытку для любимых мам и бабушек. А территория творчества "Лиса и Словакия" подарит возможность обучиться росписи на деревянных магнитах. На кулинарном мастер-классе от "Chicago pizza" гости "Пионера" поучаствуют в виртуозном изготовлении и выпекании пиццы, а после — продегустируют свой кулинарный шедевр. Всем девушкам и женщинам подарят приятные комплименты и подарки от ТРЦ "Пионер".

А вечером на втором этаже в кофейне "My Coffe" выступит дуэт "Слин". Вокалист Сергей Лазорин и музыкант Игорь Наумов создадут приятную атмосферу вечера, исполнив мировые хиты. Начало программы в 19:00

Проведите праздничный день вместе с ТРЦ "Пионер"!

ТРЦ "Пионер"

Барнаул, проспект Ленина, 102В