Распоряжаться финансами, опережая время и современные технологии

Насколько реально, не нося с собой огромное количество пластиковых карт, легко, комфортно и, главное, безопасно осуществлять платежи и совершать покупки? Да еще и пользоваться предоставленными кредитными средствами на выгодных для себя условиях? В России создана уникальная услуга, объединяющая эти условия ради удобства клиентов.

МТС, МТС-Банк и международная платежная система Mastercard запустили "МТС Кредит Онлайн" — первую в России виртуальную кредитную карту для безопасного шопинга в интернете и розничных точках продаж при помощи смартфонов. Для получения карты абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету — достаточно оформить виртуальную карту в мобильных приложениях или на сайте МТС.

Виртуальная кредитная карта "МТС Кредит Онлайн" платежной системы Mastercard будет предлагаться абонентам МТС, физическим лицам, которые при заключении договора об оказании услуг мобильной связи в салоне МТС выразили свое согласие и на получение дистанционных услуг МТС-Банка. Карта "МТС Кредит Онлайн" будет доступна к оформлению при наличии персонального предложения с заранее одобренным кредитным лимитом от МТС-Банка в мобильных приложениях "МТС Деньги", "Мой МТС" или на сайте сервиса "Кошелек МТС Деньги".

Онлайн-оформление и активация карты занимает не более двух минут — достаточно в приложениях или на сайте выбрать баннер и подтвердить свое согласие с условиями обслуживания вводом SMS-кода. Далее картой можно расплачиваться не только в интернет-магазинах, но и добавить её в приложения сервисов Apple Pay и Samsung Pay для покупок в точках продаж, оборудованных терминалами бесконтактной оплаты.

Карта без пластикового носителя проста в использовании: при любых операциях в пределах кредитного лимита её владелец уплачивает только фиксированную комиссию в размере 30 рублей в день независимо от размера задолженности по кредиту.

"Первая в России виртуальная кредитная карта "МТС Кредит Онлайн" — очередной инновационный продукт, результат тесной интеграции оператора связи и банка. Теперь наши новые абоненты, подключившие услуги связи, могут получить индивидуальное предложение с кредитной картой и принять его дистанционно без посещения офисов МТС и МТС-Банка", — отметил вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов.

Дополнительные преимущества карты

МТС и МТС-Банк, в частности, не взимают плату или комиссию за:

— выпуск карты, снятие наличных или пополнение карты с помощью смартфона в банкоматах любых банков с функцией NFC;

— пополнение карты и переводы в мобильном приложении "МТС Деньги" или в личном кабинете на сайте МТС Деньги на любые карты российских банков, а также счет "Мой Кошелек";

— пополнение с карты счета мобильных телефонов МТС в сервисе "Кошелек МТС Деньги" и приложении "Мой МТС".

Безопасность виртуальной карты

Карта выпускается с применением инновационной технологии токенизации Mastercard. При использовании кредитной карты "МТС Кредит Онлайн" ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни у торгово-сервисных предприятий. Вместо реального номера создается уникальный токен — 16-значная комбинация цифр, привязанная к конкретному смартфону, который используется при оплате. Как для покупателей, так и для торговых точек каждая транзакция, совершенная с помощью токена карты Mastercard, защищена так же надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая транзакция Mastercard.

"Совместно с МТС в 2012 году мы фактически открыли в России историю бесконтактной технологии Mastercard в мобильных телефонах. Мы рады, что технологии и решения Mastercard позволяют реализовать возможность получения кредитных карт удаленно при помощи только мобильного телефона. Российский рынок является одним из самых восприимчивых к инновационным решениям, поэтому Mastercard совместно с партнерами делает все, чтобы финансовые услуги и платежные технологии были максимально доступны, приближая Россию к цифровому будущему", — прокомментировал Алексей Волков, директор по продажам и развитию продуктов Mastercard в России.

Подробная информация о виртуальной карте "МТС Кредит Онлайн" доступна на сайте МТС Банка.