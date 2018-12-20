Расправить крылья ради своей мечты - легко

14 декабря в Барнауле прошло завершающее мероприятие федеральной программы "Ты – предприниматель". На итоговом конгрессе встретились участники программы – начинающие и будущие предприниматели со всего Алтайского края.

Приветствуя собравшихся на мероприятии, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев отметил:

"Я рад, что в сознании наших молодых людей меняется парадигма, когда мечта стать чиновником сменяется мечтой и целью открыть собственное дело. Я искренне желаю, чтобы все ваши проекты были реализованы более, чем на сто процентов".

Основная цель, заложенная в реализацию федеральной программы "Ты – предприниматель" – популяризация предпринимательства как сферы максимального приложения сил, талантов и профессиональных навыков среди молодых граждан страны в возрасте от 14 до 30 лет. Программа "Ты – предприниматель" включала в себя обучение молодых предпринимателей с "нуля", информационную поддержку, консультации по ведению бизнеса на безвозмездной основе и помощь в создании новых

бизнес-проектов.

В 2018 году в рамках программы в Алтайском крае бесплатно обучили предпринимательской деятельности более 1500 молодых людей, 120 из них открыли собственный бизнес. Пять молодых предпринимателей, участников проекта, прошли региональный отборочный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России - 2018". Жительница Барнаула Евгения Толочко стала финалисткой Всероссийского конкурса.

Отдельной благодарностью на конгрессе была отмечена работа Операторов программы "Ты – предприниматель": ООО "А-Бухгалтерия и право", АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Бизнес-школа "Альфа", МБУ "Бийский бизнес-инкубатор", ИП Григорян П.В., ИП Матис Д.В., ИП Польталлер И.В., Центр семьи и детства "Растем вместе", АКОСОО "Рубцовск молодой", ООО "Эль-Консул".

Подводя итоги, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова подчеркнула:

"Программа "Ты – предприниматель" очень важна для региона и является одной из стратегических линий развития экономики Алтайского края. На ее реализацию из средств федерального бюджета было привлечено более 7,5 млн. рублей. При этом участники программы прошли обучение основам предпринимательской деятельности бесплатно. Если говорить о дальнейших перспективах развития программы, то стоит отметить, что в 2018 году Алтайский край впервые стал оператором одного из российско-китайских молодежных бизнес-инкубаторов. И сегодня у молодых и начинающих предпринимателей есть уникальная возможность войти в число резидентов российско-китайского бизнес-инкубатора 2019 года с возможностью вывода своего бизнеса на международную арену. Надеюсь, что это станет для вас стимулом не останавливаться

на своих результатах, а двигаться дальше".

На итоговом мероприятии участникам конгресса не дали расслабиться. Для них были подготовлены образовательные площадки, где они получили информацию о последних трендах в сфере бизнес-индустрии от профессиональных коуч- и бизнес тренеров, спикеров, экспертов, успешных предпринимателей.

Своей историей успеха поделились Виталиий Смокотин, генеральный директор ООО "Martika", Алексей Курелёнок, основатель интернет-сообщества "Barnaul22" и Станислав Яковенко, основатель фитнес-студии "Mybodytec". О роли наставничества в предпринимательстве рассказали Виктор Альбицкий, московский предприниматель и бизнес-наставник, Маргарита Зобнева, финансовый директор сети сервисных центров "Техногений" и Владислав Быков, основатель федеральной сети мини-кофеен "Coffee Bull". В секции "Презентация франшизных проектов" с участниками конгресса общались Петр Григорян, владелец холдинга "Корпорация франчайзинга" и Дмитрий Иванов, основатель сети быстрого питания "Грильница".

Много новой информации начинающие предприниматели получили в рамках круглого стола "Инфраструктура государственной поддержки предпринимательства".

Так Сергей Жуков, главный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю, подробно рассказал о системе налогообложения для предпринимателей. Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края, напомнил об ответственности бизнесмена за свою деятельность и стремлении работать в правовом поле. Директор НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" Антон Слободчиков проинформировал о мерах государственной поддержки субъектов МСП. Консультацию об услугах ООО "Сибсоцбанк" для участников конгресса провела Анастасия Сметанина, заместитель начальника отдела по работе с клиентами.

Участники, операторы, тренеры, консультанты, эксперты и партнер программы "Ты – Предприниматель" отмечали ее уникальность. Это программа, которая мечту "создать собственный бизнес" воплощает в реальность.

Полина Бахтина, участник программы "Ты – предприниматель" в Алтайском крае: "Благодаря участию в программе я открыла ООО "Ногтевая №1". На протяжении всего обучения нам давали много разной информации, и, тем не менее, сегодня участвуя в конгрессе, я опять же получила нужную мотивацию и зарядилась энергией. Программа закончилась, но у нас уже есть база, опираясь на которую мы можем идти к реализации всех задуманных идей".

Организаторы: управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ "Краевой дворец молодёжи".