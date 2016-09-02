Рассказываем, какие улицы перекроют в Барнауле в День города

Фото: letim-visoko.ru

Движение перекроют на улицах Барнаула в субботу, 3 сентября, когда краевая столица будет праздновать свое 286-летие.

Так, с 09:00 до 23:00 движение будет ограничено на проспекте Социалистическом на отрезке от улицы Молодежной до Мерзликина.

Также на Соцпроспекте 3 сентября перекроют участок от улицы Большой Рабочей до улицы Молодежной с 12:00 до 22:30.

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На нескольких отрезках будет перекрыт Ленинский проспект. Участок от площади Октября до улицы Гоголя закроют для транспорта с 09:00 до 20:00.

Участок от Молодежной до Димитрова будет закрыт с 20:00 до 20:30.

По четной стороне Ленинский перекроют рядом с парком "Солнечный ветер" – от улицы Петра Сухова до улицы Чеглецова с 18:00 до 23:00.

Также в День города с 11:00 до 22:30 будет перекрыта улица Георгия Исакова от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.

С 10:00 до 20:00 ограничат движение к площади Баварина по улице Мало-Олонской и улице Мамонтова.

В связи с этими изменениями значительные корректировки претерпят маршруты движения автобусов.

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 25 августа.