Рассказываем, какие улицы перекроют в Барнауле в День города
В связи с ограничением движения будут изменены схемы движения городских автобусов
Фото: letim-visoko.ru
Движение перекроют на улицах Барнаула в субботу, 3 сентября, когда краевая столица будет праздновать свое 286-летие.
Так, с 09:00 до 23:00 движение будет ограничено на проспекте Социалистическом на отрезке от улицы Молодежной до Мерзликина.
Также на Соцпроспекте 3 сентября перекроют участок от улицы Большой Рабочей до улицы Молодежной с 12:00 до 22:30.
На нескольких отрезках будет перекрыт Ленинский проспект. Участок от площади Октября до улицы Гоголя закроют для транспорта с 09:00 до 20:00.
Участок от Молодежной до Димитрова будет закрыт с 20:00 до 20:30.
По четной стороне Ленинский перекроют рядом с парком "Солнечный ветер" – от улицы Петра Сухова до улицы Чеглецова с 18:00 до 23:00.
Также в День города с 11:00 до 22:30 будет перекрыта улица Георгия Исакова от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.
С 10:00 до 20:00 ограничат движение к площади Баварина по улице Мало-Олонской и улице Мамонтова.
В связи с этими изменениями значительные корректировки претерпят маршруты движения автобусов.
Материал был впервые опубликован на Amic.ru 25 августа.